Gibi'nin 5. sezon çekimleri başladı
Gibi dizisinin senaristi Aziz Kedi, dizinin 5. sezon çekimleri başladığını duyurdu.
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in üstlendiği, Gibi dizinin 5. sezon çekimleri başladı.
Yeni sezonun çekimlerinin başladığını Aziz Kedi duyurdu.
Aziz Kedi, dizinin beşinci sezon çekimlerinden bir de fotoğraf paylaştı ve "Gibi 5 ilk set günü" notunu düştü.
İlk set gününün vazgeçilmez kombinleridir palto, ceket ve gocuk.#Gibi yeni sezonuyla yakında #EXXEN’de 💛@exxentr @feyyazyigit @kilinckivanc pic.twitter.com/JYAEYpIwVL— Gibi (@gibidizisi) December 6, 2023
Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.
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