Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gibi'nin 5. sezon çekimleri başladı

Gibi dizisinin senaristi Aziz Kedi, dizinin 5. sezon çekimleri başladığını duyurdu.

Kültür Sanat
  • 07.12.2023 11:21
  • Giriş: 07.12.2023 11:21
  • Güncelleme: 07.12.2023 11:33
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Gibi'nin 5. sezon çekimleri başladı
Fotoğraf: Gibi (Twitter)

Senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in üstlendiği, Gibi dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Yeni sezonun çekimlerinin başladığını Aziz Kedi duyurdu. 

Aziz Kedi, dizinin beşinci sezon çekimlerinden bir de fotoğraf paylaştı ve "Gibi 5 ilk set günü" notunu düştü.

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 