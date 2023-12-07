Gibi'nin 5. sezon çekimleri başladı

Gibi dizisinin senaristi Aziz Kedi, dizinin 5. sezon çekimleri başladığını duyurdu.

Senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in üstlendiği, Gibi dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Yeni sezonun çekimlerinin başladığını Aziz Kedi duyurdu.

Aziz Kedi, dizinin beşinci sezon çekimlerinden bir de fotoğraf paylaştı ve "Gibi 5 ilk set günü" notunu düştü.

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.