"Gibi"nin beşinci sezon fragmanı yayınlandı

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde oynadığı Gibi dizisinin 5. sezon fragmanı seyirciyle paylaşıldı.

Yeni sezonu merakla beklenen fenomen dizi Gibi, fragman geldi.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Gibi'nin 5. sezon fragmanı yayınlandı.

yönetmenliğini Ömer Sinir’in üstlendiği, senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazdığı yeni sezonunun fragmanı, dizinin yayınlandığı Exxen’in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşıma “Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap” notu düşüldü.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlancağına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gibi dizisi kısa skeçlerden oluşuyor. Dizide Feyyaz Yiğit 'Yılmaz'ı, Kıvanç Kılıç 'İlkkan'ı, Ahmet Kürşat Öçalan ise 'Ersoy'u canlandırıyor.

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan üç arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.