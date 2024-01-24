Gıda fiyatlarındaki artış yeni yılda hız kesmedi

Ekonomi Servisi

Dünya genelinde düşmeye devam eden gıda fiyatları Türkiye’de ise 44 aydır ara vermeden artıyor. Ocak ayında gıda fiyatları yüzde 6,1 artarken, yıllık artış ise yüzde 96,5 oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR, halkın en fazla tükettiği 64 gıdadan oluşan sepeti esas alarak hazırladığı endeksinin ocak 2024 sonuçlarını açıkladı.

TÜİK’in son verilerine göre en yoksul yüzde 20’lik kesimin harcamalarının yüzde 35,8’ini gıda için yaptığını hatırlatan KAMUAR raporunda "Gıda fiyatlarında Türkiye’de son 44 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri etkiliyor” denildi.Ülkenin enflasyon sarmalına sürüklendiği belirtilen rapora göre eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 611 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle eylül 2021’de 100 TL’ye satın alınan bir gıda sepeti için yurttaşlar bu yıl ocak ayında 711 TL ödemek zorunda kaldı. Yıllık gıda enflasyonunun ekimde yüzde 108,2, kasımda yüzde 104,1 ve aralıkta da yüzde 100,2 ile üç haneli oranlarda kaldığı belirtilen raporda ocak ayında ise baz etkisiyle yüzde 96,5 olduğu belirtildi.