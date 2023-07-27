Gıda Krizinden Gıda Egemenliğine: Bir yol var…

Tarım, gıda, ekoloji alanlarında yazdığı yazılar ve dosya haberleriyle tanınan akademisyen ve gazeteci Murat Büyükyılmaz’ın “Gıda Krizinden Gıda Egemenliğine: Bir yol var” kitabı Biz Kitap’tan çıktı.

BirGün EGE

Uzun yıllardır tarım, gıda, kent ve ekoloji alanlarında çeşitli yazılar yazan ve haberler yapan Akademisyen ve Gazeteci Murat Büyükyılmaz, özellikle pandemiden bu yana gıda alanında derinleşen sorunları ortaya koymak ve çözüm yolu sunmak için kaleme aldığı “Gıda Krizinden Gıda Egemenliğine: Bir yol var” kitabı, Biz Kitap Yayınevi’nden çıktı.

Kitapta, gıda krizinin nedenleri ve bu krizden çıkış için sunulan çözüm önerilerinin yanı sıra üreticilerin yaşadığı problemler de gözler önüne seriliyor.

Kitabın temelini oluşturan dosyaların bir merak ve arayış sebebiyle gündeme geldiğini söyleyen Murat Büyükyılmaz, “Gıda Krizinden Gıda Egemenliğine: Bir yol var” kitabı hakkında şunları söylüyor:

“Tarım ve gıda alanı ile ilgilenmek için özel bir uzmanlık şart mıdır? Ya da özel bir uzmanlık olmaksızın tarım ve gıda alanı anlaşılamaz mı? Bize kalırsa, her yurttaşın basit sorularla yaşamın temel dayanağı olan tarım ve gıda alanına ilgi ve katılım göstermesi mümkün ve gereklidir

Bu kitabın temelini oluşturan dosyalar da bu basitlikte bir merak ve arayış sebebiyle gündeme geldi. Ülkemizde, tarım ve gıda alanını ilgilendiren gelişmelere de bağlı olarak, her yıl üreticileri ve tüketicileri etkileyen pek çok sorun gündeme geliyor, kısa bir süre tartışıldıktan sonra ise yerini başka bir tartışmaya bırakıyor; yeniden, sanki daha önce hiç yaşanmamış gibi gündeme gelene kadar… Kalıcı çözümlere evrilmeden sönümlenen sorun ve tartışmalar, maalesef biriktiren bir çözüm arayışına da yönelmiyor, kronik sorunlar olarak derinleşiyor.

Ürettiğim dosyaların sorun, talep ve çözüm arayışını gözeten üç ayağı; Türkiye’nin tarım ve gıda alanındaki krize yönelik bütünsel ve ilişkisel bir söz söyleme cüretinin temelini oluşturdu. Basit sorular yönelttiğimiz öznelerin dile getirdiği sorunlar, talepler ve çözümler manzumesi, sorularımızın basitliğinin aksine, o kadar derinleştiren ve alanın bütününü görmeyi sağlayan nitelikteydi ki Türkiye’de gıda krizine ve çözüm arayışlarına katkı sunabilmek için bu kitabı derlemenin sorumluluğunu büyük bir heyecan ve istekle üstlendim.” Independent Türkçe’de yayımlanan haber dosyalarının da yer aldığı kitap, en temel yaşam unsuru olan gıda ve tarım alanında bir kaynak olma niteliği de taşıyor.

MURAT BÜYÜKYILMAZ KİMDİR?

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayarak Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Murat Büyükyılmaz, akademisyenlikten ayrıldıktan sonra, Independent Türkçe, BirGün Gazetesi ve İleri Haber başta olmak üzere farklı gazete ve sitelerde tarım ve gıda üzerine üretimlerine devam etmektedir. Ayrıca TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 2020 Basın Ödülleri’ne değer bulunan Murat Büyükyılmaz, İz Gazete’de ‘Kent ve Toplum’ isimli köşede de yazılar yazıyor