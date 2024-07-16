Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023: Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Gıda Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Gıda Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Gıda Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023
Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|456,65182
|48778
|SAY
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|441,20929
|62244
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|419,52614
|81284
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|395,2969
|104381
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|385,59257
|114530
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Burslu)
|357,71754
|148198
|SAY
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|354,43132
|152705
|SAY
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Burslu)
|353,58784
|153866
|SAY
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|347,60408
|162400
|SAY
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|336,40766
|180105
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|319,82582
|210430
|SAY
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|309,40365
|232232
|SAY
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|302,81014
|247621
|SAY
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|298,67816
|257774
|SAY
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|298,65236
|257838
|SAY
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|297,00447
|261984
|SAY
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|292,97314
|272620
|SAY
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|287,40242
|287851
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (Burslu)
|287,29137
|288185
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|DDlmadı
|Dolmadı
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY