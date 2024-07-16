Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023: Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Gıda Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023

A- A A+