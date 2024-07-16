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Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023: Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Gıda Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023: Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Gıda Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Gıda Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Gıda Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Gıda Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023

Gıda Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)456,6518248778SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği441,2092962244SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)419,5261481284SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği395,2969104381SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği385,59257114530SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Burslu)357,71754148198SAY
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)354,43132152705SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Burslu)353,58784153866SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)347,60408162400SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği336,40766180105SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği319,82582210430SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği309,40365232232SAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği302,81014247621SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği298,67816257774SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği298,65236257838SAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği297,00447261984SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)292,97314272620SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği287,40242287851SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (Burslu)287,29137288185SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)DolmadıDolmadıSAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDDlmadıDolmadıSAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (İngilizce)DolmadıDolmadıSAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıSAY
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Gıda MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
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