Gıda silah olmasın

Ukrayna'ya yönelik barış misyonunda yer alan yedi Afrika ülkesi ile Rusya, tahıla yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. ABD ise BMGK üyesi ülkeleri Moskova'ya karşı karekete geçirmeye çalıştı.

Dış Haberler

Batı ittifakı taahhütlerini yerine getirmediği için geçen ay Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’ndan çıkan Rusya'nın bu adımı küresel gıda krizini tetiklerken Putin ve Afrika liderlerinden "Rus tahıl ihracatına yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı geldi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yedi ülkeden oluşan Afrika barış misyonu liderlerinin ortak bildirisini yayımladı. Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına yönelik çağrıda bulunulan bildiride, "Liderler, Birleşmiş Milletler'in (BM) 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul ettiği Karadeniz Girişimi'nin tümüyle uygulanmasının devamının sağlanması için Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması çağrısında bulundu" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Avrupa Birliği'ndeki bazı limanlarda çıkışı engellenen 200 bin ton Rus gübresinin de Afrika'ya bedelsiz bir şekilde sevk edilebilmesi için BM'nin gerekli adımları atması gerektiği vurgulanırken, "Liderler, barışa giden yolu açmak için Afrika barış girişimi konusunda görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştılar" denildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki tutuklu değişiminin yanı sıra, çocuk hakları konularında ilerleme sağlandığı belirtilen bildiride, insani konulara ilişkin tarafların çaba göstermeye devam edecekleri vurgulandı.

MOSKOVA’YA GİTMİŞLERDİ

Altı Afrika ülkesinin lideri 17 Haziran'da Moskova'ya gitmişti. Ziyarete Güney Afrika, Kongo, Mısır, Senegal, Uganda liderleri, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Zambiya Dışişleri Bakanı katılmıştı. Söz konusu bildiri de bu görüşmelerde kabul edilmişti. 28 Temmuz'da ise St. Petersburg'ta Rusya-Afrika Zirvesi gerçekleştirilmişti. Buradaki zirveye ise onlarca Afrikalı lider ve yetkili iştirak etmişti.

WASHINGTON KIŞKIRTIYOR

Her ay bir başka üye ülkenin başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi’nde Ağustos ayı başkanı olan ABD, burada da harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi oturumunda tüm ülkeleri, Rusya'ya Karadeniz'i şantaj olarak kullanmayı bırakmasını söylemeye çağırdı. BM'nin her üyesinin Moskova'ya 'yeter' demesi gerektiğini söyledi.

Blinken, yaklaşık 90 ülkenin ABD tarafından hazırlanan ve "gıdanın savaş silahı olarak kullanılmasına ve sivillerin bir savaş taktiği olarak aç bırakılmasına son vermek için harekete geçmeyi" taahhüt ettikleri kısa bir bildiriyi desteklediklerini de duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmek için çabalarını desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

NOVOROSSİSK'YE SALDIRI

Rusya, Ukrayna donanmasına ait iki insansız hava aracının Karadeniz'deki Novorossisk limanına gece saatlerinde saldırı düzenlediğini bildirdi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar saldırıda Rusya'ya ait iki savaş gemisinin ciddi şekilde zarar gördüğünü kaydetti. Limandaki petrol terminalini işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, saldırının dünya petrol tedarikinin yüzde 2'sinin ve tahıl sevkiyatının yapıldığı sivil limanın tüm nakliye işlemlerini geçici olarak durdurmak zorunda bıraktığını belirtti.