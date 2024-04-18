Gıdaya erişim zorlaşıyor, sağlıklı beslenemiyoruz

Ekonomi Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, gıda enflasyonuna dikkat çekerek, "Yoksulluk derinleşirken, hükümet buna sadece seyirci kalıyor. Sözde enflasyonla mücadele ediliyor ancak yapılan bir şey yok. Gıdaya erişim zorlaşırken, nitelikli beslenme sorunu derinleşiyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabat, özetle şunları kaydetti: "Gıda enflasyonu TÜFE’nin oldukça üzerinde. Bu durum daha da derinleşecek. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 5,57 artarken, son 12 aylık artış yüzde 61,87 oldu. Yüksek maliyetler çiftçinin belini büküyor. Mazot, tohum, gübre ve yem fiyatlarını düşürecek bir politika yok. Böyle olunca raflara pahalı gıda çıkıyor. Hükümet ise ithalat yapmanın rahatlığı ile hareket ediyor. Tarımsal hammaddede net dış açık veriliyor. Sadece gıda sanayi değil, tekstil sektörü de dışa bağımlı oluyor. Çiftçi yaş ortalamasını düşürecek, popülizmden uzak bir tarım politikası kurgulanmalı. Üretici, aldığı desteklerin kesintisiz süreceğine inanmalı. Girdilerin düşüp, çiftçinin üretimi artırdığı yerde zaten fiyatlar da gerileyecektir. Yapılması gereken budur."