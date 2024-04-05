Giderayak kamu mallarını satıyorlar

El değiştiren AKP’li belediyeler, yönetimi devretmeden belediyeye ait taşınmazları satışa çıkarıp, yeni ihalelere imza attı. Belediye başkanlarının mazbatalarını alması geciktirilirken belediyeler son vurgunlarını yaptı.

İsmail Arı

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından AKP’den CHP’ye geçen birçok belediyede usulsüzlükler sürüyor. Seçimlerden ağır bir yenilgiyle çıkan iktidar bir yandan ilçelerde itirazlarını sürdürürken diğer yandan belirli ilçelerde mazbataların verilmesini de geciktirmeye çalışıyor.

Belediyelerin görev değişiklikleri öncesinde yapılan son hamleleri ise dikkat çekiyor.

AKP’nin yıllar sonra kaybettiği ve CHP’nin kazandığı Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde de 2 Nisan tarihinde peş peşe ihale sözleşmeleri imzalandı. “Trafik işaret levhaları ve malzemeleri alımı” adı altında düzenlenen ihaleyle 2 Nisan’da 9 milyon 161 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı. İhaleyi Detay Trafik ile Mukaddes Saat’in aldığı açıklandı.

2019’dan beri kayyum tarafından yönetilen ve 31 Mart’ta Dem Parti’nin kazandığı Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde de seçimin hemen sonrasında, 1 Nisan’da “Kilitli parke taşı yapım işi” ihalesinin sözleşmesi imzalandı. İhale kapsamında İhsan Tuncer’e 15 milyon 750 bin TL ödeneceği öğrenildi. AKP’nin yönettiği ve yerel seçimde CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi ise milyonlarca liralık ihaleler düzenledi. “2024 Yılı Yalova İli Merkez ilçesi muhtelif cadde ve sokaklarda kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapım işi” adı altında düzenlenen ihale kapsamında 3 Nisan’da Değirmen Sosyal Hizmetler Şirketi ile 8 milyon 572 bin TL’lik sözleşme imzalandı. “Muhtelif cadde ve sokaklarda aşınma asfalt betonu ile sıcak asfalt kaplama yol yapılması işi” düzenlenen ihale için de Sya Altyapı İnşaat Şirketi ile 3 Nisan’da 9 milyon 637 bin TL’lik sözleşme imzalandı. AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nde de yeni başkan Eren Ali Bingöl’e mazbatanın verilmesi geciktirilirken resmi gazetede yayımlanan ilana göre belediye Aydınlı Mahallesi, Zuhal Sokak’ta bulunan taşınmaz mal varlığını satışa çıkardı.

Ticaret ve konut alanı olarak geçen 4620 metrekarelik alan için çıkartılan satış kararı ise 30 Nisan saat 14.00’da ihaleye sunulacak.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre ise ihalenin tahmini bedeli 57.750.000 TL olarak belirlendi.

Mazbatasını gecikmeli olarak alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise Anka’ya konuştu. Bingöl, “Tuzla halkı tercihini yaptı. İdarecilik gereği kamu vicdanı gereği pazartesiden itibaren belediyenin işleri rutin işleri, acil işleri yapıp, geri kalan işleri yapmaması lazımdı. Buna rağmen yeni ihalelere çıkılıyor. Yeni ödemeler yapılıyor” dedi. 20 bin oy farkıyla seçimi kazandıklarını dile getiren Bingöl, “Ödeme dengesinin doğru kuruluyor olması lazım. Biz bunların hepsini başaracağız” ifadelerine yer verdi.

HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR

İzmir’de Buca Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Görkem Duman’ın dün düzenlenecek mazbata töreni AKP belediye başkan adayı Adnan Öztekin'in itirazı sonrası ertelendi. Duman'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Değerli Bucalı Hemşehrilerim, 04 Nisan Perşembe saat 13.00 itibarıyla mazbatamızı alacağımızın tarafımıza bildirilmesinden sonra kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşmıştık. Fakat seçimi kaybeden AKP adayı Adnan Öztekin'in bir takım ipe sapa gelmez, aslı astarı olmayan, iftira ve suçlamaları ve itirazları sonrasında ilçe 2. seçim kurulu itirazı değerlendirmeye almış ve henüz karar vermemiştir. Dolayısıyla devir-teslim törenlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mazbatanın tarafımıza verilmesini engellemek suretiyle Buca halkının iradesine ipotek koymaya çalışan, tebrik mesajı yayınladıktan hemen sonra komik videolar çeken, kaybetmeyi bilmeyen AKP adayını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. ‘Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz."

BASKILI KUPAYA 4 MİLYON TL

Öte yandan Politikyol’un haberine göre CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi de belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın göreve başlamasından hemen önce yeni bir ihaleye imza attı. Belediyenin, 15 Mart’ta ‘Baskılı porselen kupa alımı’ isminde ve 4 milyon bin TL tutarındaki ihaleyi 2 Nisan’da CHP’li başkanın görevi devralacağı vakitten hemen önce imzalandı.