'Gılgamış' oyunu 1 Kasım'da Zorlu Sky Lounge'da

Yönetmenliğini Mesut Arslan’ın, metin yazarlığını Mesut Alp’ın, Dramaturg koltuğunda ise Ata Ünal’ın oturduğu Gılgamış oyunu, 1 Kasım'da Zorlu Sky Lounge'da tiyatroseverler ile buluşacak.

Oyun, Sahnede Leyla Önlen ve Derya Alabora ile 9 Nisan 2022 tarihinde Belçika Kraliyet tiyatrosu (KVS) ve 0090 ortak yapımı olarak Belçika Kraliyet tiyatrosunda ilk perdesini flamanca açtı.

Daha sonra Amsterdam International theatre (ITA) ve Antwerp Monty tiyatrolarında sahne alan Gılgamış oyunu, ekim ayında Bağdat Tiyatro Festivali'nde de sahne aldı.

Sanatçı Stan Wannet’in sahne tasarımında sıra dışı bir şekilde inşa ettiği Uruk şehri, içinde yaşayanlarla herkesin oyunun bir olduğu bir dizayna sahip.

Yönetmen Mesut Arslan, büyük şeffaf küplerin içine yerleştirdiği iki anlatıcı ile oyunla eş zamanlı farklı sosyal medya ağlarında oturumlar açtırarak kutulardaki bireylere oyunu canlı ve görüp duydukları kadarı ile anlattırıyor.