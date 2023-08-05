"Gilgo Beach" seri cinayetleri: Bir kurbanın kimliği 27 yıl sonra tespit edildi

ABD’nin "Gilgo Beach seri cinayetleri"ndeki bir kurbanın 1996'da kaybolan 34 yaşındaki Karen Vergata olduğu öğrenildi.

ABD’nin New York kentinin Long Island bölgesinde aydınlatılamayan "Gilgo Beach seri cinayetlerinin" kurbanlarından birinin kimliği 27 yıl sonra tespit edildi.

CNN'in haberine göre, cinayetler kapsamında şüpheli Rex Heuermann'ın 13 Temmuz’da gözaltına alınmasının ardından, bölgede işlenen ve yıllardır çözülemeyen seri cinayetlerde bir kurbanın daha kimliği ortaya çıkarıldı.

Suffolk County Bölge Savcısı Ray Tierney, konuya dair basına yaptığı açıklamada, 1996'da kaybolan 34 yaşındaki Karen Vergata'nın DNA testi sonucu kimlik tespitinin yapılabildiğini kaydetti.

Savcı Tierney, Heuermann'ı Vergata'nın öldürülmesiyle ilişkilendirmezken, soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle herhangi bir şüphelinin olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Halihazırda herhangi bir kişiye yönelik suçlama olmadığını ve davayla ilgili çalışmaların süreceğini vurgulayan Tierney, "Sadece Vergata'yı değil, Gilgo Beach'teki tüm kurbanları anmamızın ve onurlandırmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GİLGO BEACH SERİ CİNAYETLERİ

Long Island’ın güneyindeki sahilde 2010’dan sonra değişik zamanlarda 8 kadın ile bir erkek ve bir çocuk olmak üzere en az 10 insan kalıntısı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu “Gilgo Beach seri cinayetleri” halk arasında korkuya neden olmuştu.

Güvenlik güçleri, 13 Temmuz’da, New York’ta bir mimarlık şirketinin sahibi 59 yaşındaki Rex Heuermann’ı, söz konusu çözülmemiş cinayetlerden en az 3'ü ile bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına almıştı.

Heuermann, savcılığın kendisine yönelttiği 3 kadınla ilgili 1. ve 2. derece cinayet suçlamalarını reddetmiş, Heuermann'ın kefaletsiz tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.