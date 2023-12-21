Gine'de yakıt deposundaki patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi

Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, 18 Aralık'ta başkent Konakri'de meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı patlamanın ardından perşembe gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Gine'de 18 kişinin yaşamını yitirdiği yakıt deposundaki patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Devlet televizyonundan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, başkent Konakri'deki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin anısına perşembe gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Konakri'de bir yakıt deposunda 18 Aralık'ta meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

EVDE KALMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmiş ve kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.