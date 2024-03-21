Giorgia Meloni’den hakkında ‘deepfake’ ile porno video üretenlere tazminat davası

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "deepfake" yönetimiyle ürettikleri porno videolarını internete yükleyen iki kişiden 100 bin euro tazminat istedi.

2020’de ABD merkezli bir porno sitesinde, o dönem henüz başbakan olmayan Meloni’nin yüzünün montajlandığı videolar tespit edilmişti.

İncelemeler sonucu, deepfake yöntemiyle hazırlanan videoların İtalya’nın Sardinya adasından yüklendiği belirlendi.

Zanlıların 40 yaşındaki bir erkek ile 73 yaşındaki babası olduğu belirtiliyor. BBC'nin haberine göre bu iki kişi hakkında ‘karalama’ suçlamasıyla dava açıldı.

100 BİN EURO’LUK DAVA

Başbakan Meloni’nin dava için Temmuz ayında Sardinya adasında ifade vermesi bekleniyor.

Meloni, sanıklardan 100 bin euro tazminat talep ediyor. Başbakanın avukatı Maria Giulia Marongiu, Meloni’nin tazminatı şiddet mağduru kadınlar yararına bağışlayacağını söyledi.

Meloni tazminat kazanırsa, bu paranın İtalya İçişleri Bakanlığı’nın şiddet mağduru kadınlara yönelik fonuna devredilmesi bekleniyor.

Avukat Marongiu, tazminat talebinin sembolik önem taşıdığını belirtti ve “Bu tür taciz mağduru tüm kadın mağdurlara ihbar etmekten korkmamaları için bir mesaj olmasını amaçlıyoruz" dedi.

İtalyan basınına göre davaya konu olan görüntüler, pornografik videoların özel bir grafik manipülasyon yazılımıyla değiştirilmesiyle oluşturuldu.

Başbakan Meloni’nin yüzü, porno videolarındaki oyuncuların vücuduna yerleştirildi.

Videoların fark edilip şikayet sonucu kaldırılmasına kadar birkaç ayda milyonlarca kez izlendiği belirtiliyor.