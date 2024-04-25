'Gipsy Kings', İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak

Latin müziğinin efsane grubu, Grammy Ödüllü Gipsy Kings, bu yılın ilk İstanbul ve Ankara konseri ile Harbiye ve Oran Açıkhava sahnesinde olacak.

Gipsy Kings “Bamboleo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, “Un Amor” ve “Escucha Me” gibi hit şarkıları ile Rumba Flamenca’yı dünyaya sevdiren GIPSY KINGS, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo öncülüğünde tüm dünyayı turlamaya devam ediyor.

Gipsy Kings, 26 Temmuz’da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverler ile buluşacak.