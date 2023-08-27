Girdiği evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde girdiği evden çok miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde girdiği evden çok miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde girdiği evden çok miktarda para ve ziynet eşyası çalan şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından şüpheli şahıs çaldığı para ve ziynet eşyaları ile yakalandı.

Şahsın üzerinde ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



