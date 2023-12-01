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Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın

Giresun Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Güncel
  • 01.12.2023 15:19
  • Giriş: 01.12.2023 15:19
  • Güncelleme: 01.12.2023 15:25
Kaynak: AA
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eynesil ilçesinin Gümüşçay Mahallesi'nde özel bir firmaya ait fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine Eynesil ve Giresun belediyeleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA
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