Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın

Giresun Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eynesil ilçesinin Gümüşçay Mahallesi'nde özel bir firmaya ait fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine Eynesil ve Giresun belediyeleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.