Giresun'da çok sayıda köpek ölü bulundu!

Giresun'un Bulancak ilçesinin sahilinde çok sayıda köpeğin cansız bedeni görüldü. AKP'li Bulancak Belediyesi, köpek ölümlerinin tespit edilmesinin ardından iş makineleriyle sahilde çalışma yaptı. Bölgede yaşayan bir yurttaş, "Köpek ölülerinden dolayı buraya kepçe geldi. Bu zamana kadar sahilde köpek ölüsü görülmedi" dedi. Öte yandan jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

birgun.net

Giresun'un Bulancak ilçesinin sahilinde çok sayıda köpek cesedine rastlandı.

10 Mart Pazar günü sahile gelen yurttaşlar, çok sayıda köpek cesedi fark etti.

Sahilde görülen köpek cesetlerinin ardından AKP'li Bulancak Belediyesi'ne ait iş makinelerinin 10 Mart Pazar günü sahilde çalışma yaptığı kaydedildi.

KÖPEK ÖLÜMLERİNİN ARDINDAN AKP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞMA YAPTI

Olaya ilişkin görüntülere BirGün ulaştı. Bir yurttaş, sahildeki atık çöplerin olduğu dönemde AKP'li Bulancak Belediyesi'nden temizlenmesi için talepte bulunduğunu ancak bunun karşılanmadığını belirtti. Yurttaş, köpek ölümlerinden dolayı sahilde kepçe geldiğini ve çalışma yaptığını aktardı.

Yurttaş, şunları söyledi:

"Buraya belediyelerin döktüğü atıkların çöpü bastı. Bundan dolayı belediyeyi kaç kere aradım, bu zamana kadar buraya kepçe göndermediler. Onun arkasından AK Parti ilçe teşkilatını aradım. Ve bana buranın 'Piraziz Belediyesi'ne ait olduğunu, Bulancak Belediyesi'nin buraya girmesinin yasak olduğunu' söylediler. Biz bile anlamadık kepçenin buraya neden girdiğini. Ricamızdan dolayı yazın girmişti kepçe ama bu kadar pislik içinde başkan yardımcılarına da söyledim ama bu sabah köpek ölülerinden dolayı buraya kepçe geldi. Bu zamana kadar sahilde köpek ölüsü görülmedi."

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Giresun'da bağımsız gazetecilik yapan Barış Tüysüz de olayla ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Jandarma Komutanı tarafından arandığını belirten Tüysüz, komutanın inceleme başlatıldığını bildirdiğini aktardı.

Gazeteci Tüysüz, elde ettiği bilgileri ise şöyle paylaştı:

"Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından ölmüş hayvanların olduğuna yönelik belediye ekiplerine ihbarda bulunulmuş. Belediye ekipleri bölgedeki toprak bir alanı kazarak hayvanların gömülmesini sağlamış.

İlk belirlemeye göre içerisinde yavru olduğu da görülen en az 5-6 cansız hayvan bedeni, tahminlere göre öldürüldükten sonra yakınlardaki dereye atılmış ve denize ulaşan bedenler dalgalarla kıyıya vurmuş.

Olay Giresun'un Piraziz ilçesi sınırları içerisinde gerçekleşmiş ve Piraziz Kaymakamlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisi aldım.