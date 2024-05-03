Giresun’da bir kişi bahçede ölü bulundu

Giresun’da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Giresun’da bir kişi fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Merkeze bağlı Çaldağ Çığdibi mevkiinde 54 yaşındaki Bekir Yılmaz’ı hareketsiz halde gören komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Bekir Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Yılmaz’da darp ya da ölümüne neden olacak bir iz olmadığı belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.