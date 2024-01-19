Giriş için 25 Euro ödeniyor: Ayasofya'da yeni dönem yoğunluğu azaltmış

Ayasofya’ya ibadet etmek için gelenler ve turistik amaçlı gelenlerin giriş yerlerinin ayrılmasının ardından yoğunluğun azaltıldığı ifade edildi. AKP iktidarı tarafından 2020’de müze statüsünden ibadethaneye dönüştürülen Ayasofya, turistik amaçlı da ziyaret ediliyor. Turistik geziler İÇİN 25 Euro ödeniyor.

Ekonomi 19.01.2024 15:37 Giriş: 19.01.2024 15:37

Güncelleme: 19.01.2024 15:54 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Ayasofya'ya ibadet için gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulama ile ilk cuma namazı kılındı. Restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlatılan yeni düzenlemede, cami girişlerinde yoğunluğun azaltıldığı ifade edildi. İBADET VE TURİSTİK GEZİ GİRİŞLERİ AYRILDI Camiye ibadet için gelenler Sultanahmet Meydanı'ndaki bölümde İmparatorluk kapısından Ayasofya'ya giriş yapıyor. Yeni uygulama ile ibadet dışında tarihi mekana yapılan turistik geziler ise III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan kapıdan başlayarak, galeri katında devam ediyor. Turistik geziler, 25 Euro giriş ücreti ile gerçekleşiyor.