Gitme nedenleri para değil sizsiniz

Sağlık örgütleri, hekimlerin göç etmesine ilişkin "Bizden dolayı değil" diyerek para işareti yapan Sağlık Bakanı Koca’ya tepki gösterdi. Açıklamalarda, “Sağlıkçılar siz ve bürokratlarınız yüzünden gidiyor” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçesi görüşmelerinde doktorların göç etmesine ilişkin eleştiriye “Bizden dolayı değil” diyerek para sayma işaretine tepki gösterildi. Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda Bakan Koca’nın “para sayma” işaretine karşı Koca’yı kınadıklarını duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakan Koca'nın tavrına tepki gösterdikleri açıklamada, "Utanıyoruz" dedi. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın 'analizi'… Utanıyoruz!" notu düşüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada ise "Pandemide ve depremde yöneticileriniz makam odalarında saklanırken yoğun bakımlarda koruyucu ekipman eksikliğine rağmen canla, başla çalışanları para sevenler olarak itham edişiniz asla unutulmayacaktır" denildi.

SES'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Bakan gösterdiğiniz gibi hekimler para için bu ülkeyi terk etmiyor. Sağlık emekçileri güvenli çalışma ortamları yaratmadığınız için, sağlık sistemini enkaz altında bıraktığınız için terk ediyorlar. Siz ve bürokratlarınız görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz için gidiyorlar. "

O HAREKETİ PATRONLARA YAP

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekim göçünün sebebini eliyle işaret ederek gösterdi. Sağlık emekçilerinin gitme nedenlerini biz söyleyelim: Düşük maaş, 5 farklı ödeme sistemi, yüksek kiralar, düşük fazla mesai ücretleri, görevi başında şiddete uğrama… "

Doktorların daha fazla kazanç için yurtdışına gittiğini iddia eden Bakan'a, TKP'li Sağlık Emekçileri "Bakan Koca o el hareketini özel hastane patronlarına yapsın" başlıklı bir açıklamayla tepki gösterdi. Bakan Koca'nın yaptığı el hareketiyle sağlık hizmetine nasıl baktığını itiraf ettiğini belirten açıklamada gözünü para bürüyen özel hastane patronları, tarikatlar ve bürokratlara dikkat çekilerek el hareketinin asıl yapılması gerekenler işaret edildi.