Gizli belgeler davası: Trump'a 3 yeni suçlama yöneltildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki gizli belgeler davasına ilişkin yeni iddianame sunuldu. İddianamede, Trump'ın, kanıtları değiştirmeye veya yok etmeye çalıştığı, başka birini bunu yapmaya teşvik ettiği ve Casusluk Yasası kapsamında yeni bir suç işlediğinin yer aldığı iddia edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "gizli belgeler" soruşturmaları kapsamında sunulan yeni iddianamenin ardından, üç yeni suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, dün gizli belgeler davasına ilişkin yeni iddianame sundu.

The New York Times, yeni iddianamede, Trump'ın, kanıtları değiştirmeye veya yok etmeye çalıştığı, başka birini bunu yapmaya teşvik ettiği ve Casusluk Yasası kapsamında yeni bir suç işlediğinin yer aldığını iddia etti.

NBC News'in haberine göre, Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos De Oliveira'nın, başka bir çalışana, Trump'ı kastederek, "patronun" sunucunun silinmesini istediğini söylediği ve Trump'ın güvenlik kamerası kayıtlarını silme planına karıştığı savunuluyor.

Yeni suçlamaların ardından, Trump'ın kampanya ekibi yaptığı açıklamada, "Bu, (Joe) Biden suç ailesi ve Adalet Bakanlığının Başkan Trump ve çevresindekileri taciz etmeye yönelik devam eden çaresiz ve savurgan bir girişiminden başka bir şey değildir" ifadelerine yer verdi.

TRUMP HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.