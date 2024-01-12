Gizli toplantıda korkunç planlar

Almanya'da göçmen karşıtı AfD yetkilileri, Avusturyalı aşırı sağcılarla partinin iktidara gelmesi halinde “toplu sınır dışı edilmelere yönelik” bir toplantı gerçekleştirdi. AfD’nin faşist planlarına tepki yağdı.

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Almanya'da tehlikeli yükselişini sürdüren aşırı sağcıların göçmen düşmanı planları gün yüzüne çıkıyor. Oy oranlarında ülkede ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi aşırı sağcılarla gizli bir toplantıda göçmenleri “kitlesel şekilde sınır dışı etme planını” görüştü.

Correctiv isimli bir araştırma ağının haberine göre AfD’den bazı üst düzey yöneticiler ile Avusturya’da Faaliyet gösteren “Kimlikçi Hareket”in aşırı sağcı lideri Martin Sellner ile birçok iş insanı ve Neonazi sosyal medya fenomeni, Berlin yakınlarındaki Postdam’da bir kır otelinde bir araya geldi.

Toplantıda, göçmen düşmanı ve aşırılıkçı fikirleriyle tanınan Sellner’in "tersine göç" planının da ele alındığı ve bu bağlamda “asimile olmayan” Alman vatandaşı göçmen kökenlilerin de, Almanya'dan göç etmeye zorlanacak kitleye dâhil edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı. Correctiv'e göre toplantıda tartışılan fikirler arasında, 2 milyon kişiye yer sağlayacak Kuzey Afrika'daki isimsiz bir “model devlete” sınır dışı etme fikri de gündeme geldi.

TEPKİ YAĞDI

Haberin tepki çekmesi sonrasında AfD'den "vatandaşlıkları bulunan göçmenleri asimile olmadıkları gerekçesiyle geri gönderme gibi bir planları olmadığı" açıklaması geldi. Toplantıya katıldığını kabul eden Sellner ise “yasadışı bir öneride bulunmadığını” savundu.

Haberin yayılması sonrası aşırı sağcıların kitlesel sınır dışı planlarına sosyal medyadan ve siyasetçilerden tepki yağdı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Kimsenin ülkemizde göçmen olup olmamasına göre ‘biz’ ayrımı yapmasına izin vermeyeceğiz” diyerek yasadışı girişimler konusunda hukuka işaret etti. Scholz, “Demokratlar fanatiklere karşı bir arada durmalı” dedi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise “anayasa düşmanlarının AfD ile bağ kurmasına” karşı uyarıda bulunarak “Kimse bu tehlikeyi hafife almamalı” dedi. Toplantıyı “dehşet verici” olarak niteleyen SPD’li Postdam Belediye Başkanı Mike Schubert ise “Bu tür planlar ortaya çıkarılmalı, yasaklanmalı ve yargılanmalı” diye konuştu. Toplantıyı organize ettiği iddia edilen Hans Christian Limmer’in, ortağı olduğu “Hans im Glück” restoran zinciri yönetimi ile işbirliğinin sona erdiği açıklandı.

VEKİL MEYDAN OKUDU

Eleştirilere meydan okuyan AfD milletvekili Rene Springer ise X’te “Yabancıları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Bu gizli bir plan değil. Daha fazla güvenlik için. Daha fazla adalet için. Kimliğimizi koruyabilmemiz için. Almanya için ” ifadelerini kullandı.

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BAKANDAN AŞIRI SAĞ UYARISI

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, halktan demokrasiye yönelik tehditleri ciddiye almaları çağrısında bulundu. Haldenwang, güvenlik makamlarının demokrasiye yönelik tehditlere karşı sınırlı önlemler alabildiğini ifade ederek, "Bundan dolayı toplumun orta kesiminin, sessiz çoğunluğun uyanmasını ve Almanya'daki aşırı sağa karşı net tutum sergilemesini istiyorum" dedi. Aşırı sağcılık ve antisemitizmin tehlikelerinin yeterince iyi algılanmadığını ifade eden Haldenwang, bunun belirli partilerin güçlenmesine kayıtsız kalınmasında görüldüğünü belirtti. Öte yandan şirketinin anketi, eylülde eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde aşırı sağcı popülist AfD partisinin birinci sırada olduğunu ortaya koydu.