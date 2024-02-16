Glutensiz diyet vücutta hangi eksikliklere yol açabilir?

Diyetisyen Cemile Gül, glutensiz diyetin olumlu ve olumsuz sonuçları verdiği belirterek, söz konusu diyeti uygulamak isteyen kimselerin uzmanlara başvurması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Günlük beslenme düzeninde buğday ve gluten içeren ürünlerden kaçınmak, dünya çapında popüler hale gelmiş durumda.

Diyetisyen Cemile Gül, glutensiz diyet uygulayan bireylerde besin ögeleri eksiklikleri oluşabileceğini belirterek diyet hakkında bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyerek bilinmeyenleri açıkladı.

Glutensiz diyetin her zaman doğru bir seçim olmadığını ve alerjik olmayan bir hastalık varlığında, glutensiz diyetin olumlu sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarla kanıtlandığını belirten Diyetisyen Gül, glutensiz diyet uygulayan bireyde B vitamini, demir, folat ve mikro besin ögeleri eksiklikleri oluşabileceğine dikkat çekerek bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Cemile Gül, “Bireyler, ağırlık kontrolü, temiz-beslenme, daha iyi bağırsak sağlığı gibi muhtemel sağlık faydaları için buğday ve glutenden kaçınmaktadırlar. Bununla birlikte, çölyak hastalığı gibi hayat boyu glutensiz diyetle beslenmek zorunda olan bireyler de vardır. Otoimmün hastalık ya da alerjik olmayan bir hastalık varlığında, glutensiz diyetin olumlu sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Glutensiz diyetin çölyak, gluten ataksisi, dermatitis herpetiformis ve buğday alerjisi gibi hastalıklarda kanıtlanmış bir beslenme tedavisi olduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların dışında, örneğin çölyak olmayan gluten duyarlılığında, bazı nörolojik rahatsızlıklarda, migren, depresyon ve otizmde glutensiz beslenmenin semptomların azalmasına neden olabildiği de görülmüştür” dedi.

"DİYETİSYENLERİN YÖNLENDİRİLMESİYLE UYGULANMALIDIR"

Glutensiz beslenmenin de sorunlara yol açabileceğini anlatan Diyetisyen Gül, “Fakat glutensiz diyetin genellikle yüksek doymuş yağ ve kalori içerikli olabildiği, posa miktarının standart diyetlere göre düşük olduğu, glutensiz diyet uygulayan bireyde B vitamini, demir, folat ve mikro besin ögeleri eksiklikleri oluşabileceği ve glutensiz diyetin toksik metal maruziyetini de arttırabileceği unutulmamalıdır. Glutenle ilişkili altta yatan bir hastalık bulunmadığında, glutensiz ürünlere ulaşılabilirliğin azlığı, glutensiz beslenmenin psikolojik ve sosyal zorlukları, maddi yükü, bağırsak sağlığına ve immün sistem fonksiyonlarına olan etkileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bireyler hekim veya diyetisyenlerinin yönlendirmesiyle glutensiz diyet uygulamalıdırlar. Aksi takdirde uzun vadede uygulanan glutensiz diyet yararlarının yanında vücutta eksikliklere de yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.