Gmail'den, kapatılacağına yönelik iddialara yanıt

Sosyal medya platformu X'te, Google tarafından Gmail kullanıcılarına gönderildiği öne sürülen bir uyarı maili hızla yayıldı. Google'ın 1 Ağustos'ta mail uygulaması Gmail'i kapatacağı yazan e-posta, 1 günden kısa sürede 6 milyondan fazla etkileşim aldı.

Ancak iddianın yalan olduğu kısa sürede kanıtlandı. Ekran görüntüsünün, geçen yıl yayınlanan ve kullanıcılara Gmail'in Temel HTML görünümünün kaldırılacağı hususunda uyarı yapan bir bildirimin Photoshop ile oluşturulmuş sahte bir versiyonu olduğu ortaya çıktı.

Gmail'in X hesabından yapılan paylaşımda da "Gmail burada kalmaya devam edecek" denildi.

Gmail is here to stay.