Göç Derneği’nin üyelerine beraat

HABER MERKEZİ

Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER) yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu tamamı tutuksuz yargılanan 24 kişi hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Silivri Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Beş gündür görülen duruşmanın dünlü karar duruşmasına 9 tutuksuz sanık ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada bazı sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptılar ve son sözlerini söyledi. İlk olarak söz verilen iddia makamı, 23 kişinin beraat, 1 kişinin ise “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı.

DELİL YETERSİZMİŞ

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 23 kişi hakkında “kesin ve inandırıcı delil” elde edilmediğinden dolayı ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, GÖÇİZDER üyesi Berkant Yılmaz hakkında ise sanal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Yılmaz’a verilen cezaya ilişkin “Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması” kararını verdi.

Dernek eşbaşkanları Kamile Kandal ve Mehmet Boğakan’ın da aralarında olduğu 24 kişi derneğin 2012-2015 yılları arasındaki faaliyetleri, yapılan açıklamalar ve hazırlanan raporlar nedeniyle “örgüt üyesi olmak” ile suçlanıyordu. Dernek faaliyetleri için ise “devlet aleyhinde” ve “Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma düşürüyor” suçlaması yapılmıştı. Yargılananlar hakkında toplamda 350 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.