Göç yolunda kaçakçılar çocukları bırakmıyor

Haber Merkezi

Çocukların göç sürecinde aileleri önemli rol oynadığını belirten uzmanlar, göçün öznesi refakatsiz çocuklar olsa bile, göç kararlarında ailenin etkili olduğunu söylüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin (ÇOÇA) düzenlediği “Krizler döneminde çocuğun iyi olma hali konuşma serisi”nin ikincisi önceki gün üniversitenin Santralistanbul kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Dr. Mansur Seyitoğlu, refakatsiz çocukların Türkiye’ye göç deneyimi üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İstanbul’da yaşayan 12-18 yaş aralığındaki 449 refakatsiz çocuk ile yapılan araştırmaya göre refakatsiz çocukların yüzde 74’ü ailesi olmadan Türkiye’ye göç etti. Yüzde 77,6’sına ise göç sürecinde maddi kaynağı aileleri sağladı. Göç kararında savaş ortamı, can güvenliğine yönelik tehditler ve ekonomik koşullar öne çıkması dikkat çekti.

Seyitoğlu, refakatsiz çocukları kimsesiz çocukları gibi düşündüklerini ancak bu çocukların göç kararını alırken ailelerinden etkilendiğini söyledi. Seyitoğlu, şunları kaydetti: "Bazı çocuklar göç ettikleri ülkede inşaat, tekstil, sanayi, kâğıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışarak biriktirdikleri para ile göç parasını ödediklerini ifade ediyor. Göç yolculuğunda kaçakçılar ödemelerini alabilmek için çocukların nerede kaldıklarını, nerede çalıştıklarını takip ediyor. Çocuklar sınır dışı edilme endişesi ile kurum bakımını da reddediyorlar. Bu durum, refakatsiz çocukların nasıl sosyal hizmet radarının dışında kaldığını ve bu nedenle de görünmez hale geldiğini gösteriyor. Çocuk koruma sistemi bu haliyle bir çocuğu korumaya yetmiyor. Sosyal hizmetin etkili olabildiği, yeniden düzenlenmiş bir çocuk koruma sistemine ihtiyaç var."