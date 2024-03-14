Göçer: Ceylan’ın filminde şarkım izinsiz kullanılmış

Kültür Sanat Servisi

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” adlı şarkısı için 2023’ün en çok ses getiren filmlerinden Kuru Otlar Üstüne’de kullanılması üzere kendisinden izin alınmadığı ortaya çıktı.

Göçer, “Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim. Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.