Göçmen çocuklarla karşılaşan CHP’li başkan adayı Gündüz’den ayrımcı sözler

CHP’nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in, sokakta gördüğü çocuklara karşı kullandığı ayrımcı ifadeler tepki çekti.

Ankara’nın Mamak ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, sokakta karşılaştığı göçmen çocuklar hakkında ayrımcı ifadeler kullandı. Çocukların yüzüne, “Bunlar büyünce memlekete büyük sorun olacak” diyen CHP’li Şahin’e yanındakiler “Helal olsun” diyerek alkış tuttu.

Veli Gündüz Şahin, sokakta gördüğü çocukları göstererek yanındakilere, “Bunlar Iraklı değil mi?” diye sordu. “Iraklı başkanım…” yanıtını alan Şahin, şu sözleri sarf etti: “Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Onun için, bana oy vermeyen insanlar bunu duysun. Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesin… Anladın mı; kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.”

Şahin’in sarf ettiği bu ayrımcı sözleri yanındakiler de alkışlayarak, “Helal olsun başkanım” dedi.