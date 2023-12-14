Göçmen düşmanları

Göç karşıtlığının arttığı İngiltere’de Yüksek Mahkeme’nin hukuksuz bulduğu Ruanda Planı, parlamentoda kabul edildi. Fransa’da ise sağ ve sol muhalefet, Macron’un yeni göç yasasını Meclis’te “görüşmeyi” reddetti.

Dış Haberler

Aşırı sağın yükselişte olduğu Avrupa’da hükümetler, tüm itirazlara rağmen göçmen düşmanı düzenlemeleri geçirmekte kararlı. İngiltere’de Muhafazakar Partili Rishi Suak hükümetinin göçmenlerin Ruanda’ya gönderilmesini öngören yasa tasarısı, Parlamento’nun alt kanadı Avam Kamarası’ndaki ilk oylamada kabul edildi. Muhafazakârların çoğunlukta olduğu Parlamento’da tasarıya 313 “evet” oyuna karşılık 269 “hayır” oyu çıktı.

PARTİ İÇİ KRİZ

Muhafazakâr Parti’nin sağ kanadı tarafından “yeteri kadar sert olmadığı” gerekçesiyle eleştirilen ve parti içi çatlaklara sebep olan tasarıya destek sağlanması için Sunak son haftalarda çabalarına hız vermişti. Aralarında geçen ay görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman’in de bulunduğu bazı Muhafazakâr milletvekilleri çekimser oy kullandı. Çekimser milletvekilleri, ocak ayında yapılacak ikinci oylamaya kadar tasarının “güçlendirilmesi” gerektiği, yoksa reddedileceği uyarısı yaptı.

Sunak hükümetinin geçen yıl ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ardından İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda’nın başkenti Kigali’de Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile yeni bir anlaşmaya imza atmıştı. Önceki anlaşma kapsamında Ruanda’ya 240 milyon sterlin ödenmesi, ancak hiçbir göçmenin gönderilememesi parti içinde tepkiye yol açmıştı. İngiltere’de göçmenleri ağırlamak için güney kıyısına demirleyen “yüzen hapishane” Bibby Stockholm gemisinde kalan göçmenlerden biri hayatını kaybetti. İngiliz medyası, ilk belirlemelere göre ölen kişinin intihar ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı olayı doğrularken soruşturmanın sürmesi sebebiyle daha fazla bilgi paylaşılmadı. Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm de “bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi" olmuştu.

Göçmen tasarısı Paris’teki Meclis Binası önünde protesto edildi.

(Fotoğraf: AA)

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MUHALEFETTEN MACRON’A ‘SİYASİ DARBE’

Fransa’da sağ ve sol muhalefet partileri tartışmalara neden olan göç yasasını “tartışmadan” reddetti. Tüm muhalefet gruplarının üyeleri, hükümetin sunduğu tasarının Meclis’te tartışılmamasını öngören önergeyi kabul etti. Sol partiler tasarıya karşı çıktıklarını ve ülkede daha önemli gündemlerinin olduğunu belirtirken, sağcılar ise “göç sorununa çare olmayacağı” gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı. Macron’un Meclis’te çoğunluğu sağlayamadan sunduğu tasarının reddedilmesi, hükümetine “ağır bir darbe” olarak nitelendirildi. Macron’a istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini belirten İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mimarı olduğu tasarıyı geri çekmeyeceklerini kaydetti.

TASARIDA ISRARCILAR

Gelişmelerin ardından Macron hükümetinin, göç yasa tasarısında uzlaşı sağlanması için karma komisyon oluşturacağı bildirildi. Bakanlar Konseyi toplantısının ardından basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, tasarının 14 Kasım’da Senato’da onaylanan halinin karma komisyonun çalışmalarına temel oluşturacağını belirtti. 7 milletvekili ve 7 senatörden oluşacak komisyonun tasarı metni üzerinde hemfikir olması durumunda hükümet tasarıyı Senato ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunacak. Hükümetin “yabancı suçluların daha kolay sınır dışı edilmesi için gerekli” diye sunduğu tasarı, ülkeye 13 yaşından önce gelenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yasağı kaldırması ve göçmenlere ücretsiz sağlık hizmetinin sona erdirilmesi ile aile birleşiminin ve öğrencilere oturum izinlerinin zorlaştırılması gibi oldukça sert düzenlemeler içeriyor. Öte yandan işgücü sorunu çeken sektörlerde belgesiz çalışanların yasal hale getirilmesi de tartışma konuları arasında yer alıyor.

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SAĞCILAR DURUMU DAHA ZORA SOKTU

Sorbonne Üniversitesi’nden sosyolog Pınar Kılavuz, Fransa’daki göçmen yasasını ve tartışmaları BirGün TV’ye değerlendirdi. Göçmen yasasının Macron hükümetinin “emeklilik reformundan” sonra ikinci büyük planı olduğunu kaydeden Kılavuz, şunları söyledi: “Yasa göç politikalarının yanı sıra halihazırda ülkede bulunan göçmenlerin entegrasyonunu da içeriyordu. Senatoda ağırlıklı olan sağ partiler aslında durumun daha sertleşmesini sağladı, hükümetin hazırladığı ilk plan daha ılımlıydı.”