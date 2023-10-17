Göçmen kadın çatıdan 'düşerek' hayatını kaybetti

İzmir’in Karaburun ilçesinde göçmenlerin tutulduğu eski belediye binasında Somali asıllı bir kadın göçmen, çatıdan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün EGE

İzmir’de bir binanın çatısından 'düşen' göçmen kadın hayatını kayebtti

Karaburun ilçesinde göçmen yurttaşların bir süredir tutulduğu eski belediye binasında Somali asıllı göçmen kadın, çatıdan 'düştü'.

Kadın göçmen, 'düşme' sonucu hayatını kaybetti. Kadının binadan kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir Barosu İltica Komisyonu’nun da olay ilgili inceleme yapacağı ve konu hakkında kamuoyuna açıklama yapılacağı ifade edildi.

Türkiye genelinde sadece son 2 yılda 93 kadının balkondan “düşerek” öldü. Birçoğunun medyaya intihar olarak yansıması ve balkondan düştüğü iddia edilen kadınların daha önce erkek şiddetine maruz kalmış olması insanların aklına aynı soruyu getiriyordu: İntihar mı? Cinayet mi? Ölen kadınların zanlı sıfatındaki erkek arkadaşları veya eşleri “Kendini balkondan attı”, “Tartışırken balkondan düştü” gibi benzer ifadelerle bu şüpheyi güçlendiriyordu.