Göçmene insanlık dışı muamele

Ayvacık GGM’deki göçmenlerin cinsel saldırıya ve işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi. Göçmen Komisyonu raporunda GGM’nin eski müdürünün merkezdekileri tehdit ettiği ve 100 bin TL rüşvet istediği iddialarına yer verildi.

Haber Merkezi

Ülkede sınır dışı edilmesine karar verilen ve idari gözetim kararı bulunan göçmenlerin tutulduğu Geri Gönderme Merkezlerindeki (GGM) sorunlar endişe verici noktaya ulaşmış durumda.

Antalya’da Döşemealtı’nda bulunan GGM’deki işkence iddialarının ardından Çanakkale’deki Ayvacık GGM de benzer iddialarla gündeme geldi. Ayvacık GGM’de yaşanan hak ihlallerine ilişkin Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği (İHD), Eğitim Sen ve SES Çanakkale şubeleri, “Mart 2023-Mart 2024 Göçmen Komisyonu Gözlem Raporu”nu yayımladı.

Raporda, 21 Temmuz 2023’de bir kadının Ayvacık GGM’de tutulan eşinin kötü koşullarda kaldığını ifade ettiği aktarıldı. Raporda kadının, eşinin cinsel saldırıya uğradığını aktardığı belirtilirken eşinin cinsel saldırı endişesi nedeniyle banyo yapmaya korktuğu iddialarına da yer verildi. Raporda kadının, “Yemekler yerlere atılıyor ve ‘Hadi ye’ deniyor. Kadınlar uyuşturucuya alıştırılıyor. Hijyen açısından çok kötü koşullarda ve kadınlarla erkekler beraber aynı odalarda kalmaya zorlanıyor” dediği belirtildi.

Raporda, 15 Eylül 2023 tarihinde bir göçmenin GGM’de sağlıklı olmayan koşullarda yaşadıklarını söylediği belirtildi. Raporda, kadının erkeklerle aynı yerde kalmaya zorlandıklarını, şikâyet ettiklerinde eski müdürün “Sizi buradan çıkartabilirim” sözleriyle tehdit ettiği ve 100 bin TL rüşvet istediğine ilişkin iddialarına yer verildi. Raporda, GGM’de tutulan kişilerin memurlar tarafından “Pis Afgan”, “Ölüp gitmiyorsunuz”, “Her şeyi mahvettiniz” gibi nefret söylemlerine maruz kaldığı belirtildi. Raporda, "GGM doktorlarının sorumsuz davranışlarından, bebeklerin ve yetişkinlerin aynı hijyensiz koşullarda tutulmasından ve içme suyunun yeteri kadar tedarik edilmemesi gibi durumlardan şikâyetçi olunduğu” ifadelerine yer verildi.

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İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan metro istasyonunda göçmen bir kadın polis tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Polisin aynı zamanda çevredeki yurttaşların görüntü almasını engellemeye çalıştığı görüldü. Yurttaşlar gözaltına tepki gösterirken polisin “Bunlar göçmen, kaçak giriyorlar”, “Memleketi göçmenlerden temizliyoruz” dediği iddia edildi. Göçmen kadının kolluk güçleri tarafından tekme ve yumruklarla polis aracına bindirilirken görüntü çeken iki yurttaşın da gözaltına alındığı öğrenildi.