Göçmenlere insanlık dışı muamele

Aycan KARADAĞ

Çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenler, Avrupa’ya gidebilmek için Ege kıyılarını kullanmaya devam ediyor. İzmir’in Karaburun ilçesi de Yunanistan’a geçiş noktalarından biri. Göçmenler çeşitli yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışıyorlar, bazıları da Sahil Güvenlik tarafından yakalanıp ilçedeki eski belediye binasının çatı katında tutuluyor.

17 Ekim günü ise 20 yaşında Somali asıllı bir kadın göçmen, binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

İzmir Barosu İltica Komisyonu olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Avukat Ayşe Kaymak, yaptıkları ilk incelemeleri BirGün’e anlattı. Kaymak, “Kadının düşerek öldüğü kesin. Ama kaçarken mi düştü, başka şekilde mi düştüğüne dair henüz net bir bilgi yok. Ama yabancıların tutulduğu yer çok kötü koşullara sahip. Kadının bu koşullara dayanamayıp kaçmaya çalışması yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Süreci takip ediyoruz. Konu hakkında rapor oluşturuyoruz. Hukuki bir işlem başlatacağız” diye konuştu.

DUŞ VE TUVALET İMKÂNI DAHİ YOK

Göçmenlerin tutuldukları yer hakkında bilgi veren Avukat Kaymak, “Yabancıların ülkeden çıkış kurallarına uygun olmadan çıkmaya çalışması sırasında yakalananlar Karaburun’da eski belediye binasına götürülüyor. Yasalara ve insanlık onuruna aykırı bir tutum sergileniyor. Çok sayıda kişi, çok küçük bir alanda tutuluyor. Duş ve tuvalet imkânı yok. Yeterli beslenme şartları sağlanmıyor. Bölgedeki yurttaşlar da bu durumdan rahatsız” dedi.

Kanunlara aykırı bir tutum sergilendiğini belirten Kaymak, şunları dile getirdi: “Biz duruma karşı defalarca yetkililere başvuruda bulunduk. 1 haftayı bulan tutulmalar yapılıyor. Yasal kalış hakkı bulunmayan yabancılar yakaladıklarında haklarında sınır dışı kararı veya idari gözetim kararı hakkında değerlendirme yapmak üzere en fazla 48 saat tutulabilir.”