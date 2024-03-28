Göçük 3 can aldı ‘takdir-i ilahi’ dedi

Emek Servisi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında ilçenin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaların ardından Mehmet Mahmut Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu isimli 3 işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. İlçenin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, "Üzerlerinde fazla da toprak yoktu ancak takdir-i ilahi böyleymiş" açıklaması yaptı.