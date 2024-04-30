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Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 30.04.2024 19:37
  • Giriş: 30.04.2024 19:37
  • Güncelleme: 30.04.2024 19:43
Kaynak: iHA
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

Çanakkale’de olumsuz hava şartlarından dolasıyla Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferleri iptal edilmiştir."

Diğer yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam ettiği aktarıldı.

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