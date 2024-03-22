Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde bayram tarifesi
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak.
Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek.
GESTAŞ Deniz Ulaşım firması, feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.
GÜNLÜK SEFER SAYILARI ARTIRILDI
Tatilci yoğunluğunun beklendiği tatilde adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması amacıyla günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.
Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.