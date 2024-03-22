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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde bayram tarifesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak.

Güncel
  • 22.03.2024 14:17
  • Giriş: 22.03.2024 14:17
  • Güncelleme: 22.03.2024 14:19
Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde bayram tarifesi
Fotoğraf: AA

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım firması, feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

GÜNLÜK SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Tatilci yoğunluğunun beklendiği tatilde adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması amacıyla günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

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