Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., feribot seferleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"20.01.2024 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe’den saat 04.00 ve 08.00’de, Gökçeada’dan ise saat 06.00 ve 10.00’da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."