Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi, mafya tehdit etti

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafyanın tehdit ettiğini anlatarak, "Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini, mafyanın tehdit ettiğini söyledi.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'a konuşan Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine açık çek ile rüşvet teklif edildiğini belirterek, "Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi, ‘Ne istiyorsan sen bunu yaz’ dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler çekilmem için de tehdit etti. Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim" dedi.

"SON DAKİKAYA KADAR BEKLEDİM"

Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağını ve resmî adaylık başvurusu için son dakikaya kadar beklediğini vurgulayan Zan, CHP'nin Lütfü Savaş’ın adaylığını geri çekmemesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na saat 16:55’te başvurduğunu anlattı:

"Doğru adayda birleşmek için sonuna kadar bekledim. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Türkiye İşçi Partisi’nin ve Hatay’ın bir evladı, kardeşi olarak bu yarışta varım.”

Gökhan Zan, rüşvet teklif eden ve kendisini tehdit eden kişileri ise açıklamadı.