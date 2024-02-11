Gökhan Zan, "Hatay için aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay Milletvekili Adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım. Siyaset olsun ya da olmasın, bu toprakların bir evladı olarak ülkem için fedakârlık etmekten çekinmem" dedi.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" dedi.

Özbey'in "Bazı partilerin peşinizde olduğunu biliyorum. Belediye başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Halk kimi, nerede görmek isterse siz o kadar varsınız ya da yoksunuz" şeklinde yanıt verdi.

"Bu topraklar için fedakarlık yapmaktan çekinmem" diyen Gökhan Zan, "Vatana hizmet için siyasete gerek olmadığını, görevini en iyi yapanın vatanını en çok sevenden geçtiğinin bilincindeyim" ifadesini kullandı.

Gökhan Zan, şunları söyledi:

"Halk kimi, nerede görmek isterse siz o kadar varsınız ya da yoksunuz. Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım. Siyaset olsun ya da olmasın, bu toprakların bir evladı olarak ülkem için fedakârlık etmekten çekinmem. Hani yüzyıllar öncesinden söylenmiş bir söz vardır 'Mevzubahis vatansa hepimiz ölelim' diye, ben böyle bir kültürden, Hatay gibi mukaddes bir şehrin maneviyatında büyümüş ve hayatın tüm zorluklarını görerek gelmiş biriyim. Vatana hizmet için siyasete gerek olmadığını, görevini en iyi yapanın vatanını en çok sevenden geçtiğinin bilincindeyim. Bu zaten hem insani, hem ahlaki hem vicdanidir. Ben sadece isterim ki milletimizin gönlünden düşmeyeyim.

"HİÇ KİMSE GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELEMEZ"

Mevki, makam dünyalık şeyler, ben memleketimin tekrar eski günlerine kavuşmasını istiyorum. Bakın, sabah sokakta yürürken kırık yıkık binalar, uçsuz bucaksız bir boşlukla yüzleşiyorsunuz üstelik her gün. İnsanlar, sokaklar, parklar, ağaçlar, kuşlar bile azalmış. Her baktığınız yerde ayrı bir acı, ayrı bir kayıp. Mezarlığa gidiyorum sık sık, yakınlarımı ve binlerce hemşehrimizi ziyaret ediyorum. Onlarca insan, onlarca hikâye, onlarca kayıp, acı... En çok da sahipsiz kız ve erkek çocuğu yazısını gördüğümde kahroluyorum, isyan ediyorum, kızıyorum.. Bu dayanılacak bir durum değil. Hiç kimse bu gerçekleri görmezden gelemez. Hepsinin bizlerde hakkı var, onlara vicdan borcumuz var."

MELİH GÖKÇEK YANITI

Zan, Özbey'in "Gökçek neden size “Futbolcu olacağına artist olsaydın” dedi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Melih Gökçek siyasi edebi rafa kaldırmış, siyasi yüzsüzlükle beslenen, zavallı bir tür. Tıp bilimi ne yazık ki, kendisine henüz çare üretmiş değil. İyi ve güzel olanı, Anadolu insanına layık görmeyen istisnai bir tür, ar damarı çatlamış bir varlık. Anlayacağınız umutsuz vaka."