Gökhan Zan soruşturmasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

TİP'in adaylıktan çektiği Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada Turgay Kocakaya tutuklandı.

TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ı, hakkındaki iddialar nedeniyle adaylıktan çekmesi gündemdeki yerini korurken, Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikâyet üzerine açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.

Bu arada Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.

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NE OLMUŞTU?

TİP, 17 Mart'ta bir açıklama yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuş, yapılan yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" ifadelerine yer verilmişti. TİP, Zan'ın 'çıkar ilişkilerine girdiğini' iddia etmişti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise "Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum" demişti. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtmişti.

Daha sonra Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Yayımlanan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.