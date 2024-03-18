Gökhan Zan’dan TİP logosuyla açıklama: Adayım ve çekilmiyorum

TİP’in ‘çıkar ilişkilerine girdiğini’ öne sürerek adaylıktan çektiği Gökhan Zan, parti logosuyla yaptığı açıklamada “Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum” dedi. Zan, aday olduğu TİP’e de tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çektiği Gökhan Zan, bu girişimin siyasi ya da hukuki bir dayanağının olmadığını belirterek yarışa devam ettiğini duyurdu. TİP’in logosunun yer aldığı açıklama yayımlayan Zan, “Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum” derken TİP’lilere de sert tepki gösterdi.

Gökhan Zan’ın açıklaması şöyle:

“Bugün TİP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı ifade etmeliyim.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda, tüm muhalefet blokunun ve hemşerilerimizin İtirazlarına rağmen CHP'nin aynı isim üzerinde ısrar etmesi üzerine, birçok farklı parti ve sivil toplum örgütünden arkadaşımızla görüşmelere başladık. Hatay halkının haklı itirazlarını görmezden gelenlerin ortaya koyamadığı İradeyi sergileyip hemşerilerimizi seçeneksiz ve çaresiz bırakmamak için çalışmalara başladık. Sonunda adına Hatay İttifakı dediğimiz bir bağımsız inisiyatifle yola çıkmaya karar verdik. Bu esnada TIP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın "Hataylıları seçeneksiz bırakmayacağız" açıklaması gelince TİP'in dahil olduğu görüşmelere başladık. Sonunda bu ittifakın TİP amblemiyle yola çıkması ve benim ismimin bu ittifakı temsilen adaylaşması gerçekleşti.

O günden bu güne Sayın Erkan Baş ve Tip yetkilileriyle halkımızla buluşmaya ve sahada çalışmaya devam ediyorduk.

Adaylığım açıklandığı günden beri, TİP'in beni adaylıktan çekeceği, Gebze karşılığında Hatay'da adayın CHP lehine çekileceği iddiaları her sorulduğunda TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve diğer yetkili arkadaşlar bu iddiayı kesin bir dille yalanladılar. Ben de bu iddiaları sorduğumda aynı cevabı bana da verdiler.

Bu süreçte çok tehdit aldığımı, şantajlara maruz kaldığımı, adaylıktan çekilmem için ahlaksız teklifler sunulduğunu da TİP'li arkadaşlarla ve kamuoyuyla hep paylaştım.

Her defasında bana, Hatay'da yerel iktidarı elinde tutanların bu tür pervasızlıklar yapacağını, aldırış etmemem gerektiğini, çalışmaya devam etmem gerektiğini, tehditlerde sının aşarlarsa o kişiler hakkında TİP Genel Merkezi olarak benimle beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

Bu sürecin beni yorma üzme ihtimaline binaen çekilmek istersen çekilebileceğimi söylediler. Ben de bu kaydı bana dinletmelerini ve vermelerini istedim. Her açıdan montaj olduğu belli olan bu kaydın nereden geldiğini benimle paylaşmadılar ve bana bu kayıtları vermediler. Kararlılığımı görünce, bu montaj iddialara İtibar etmediklerini hatta Pazartesi günü ilgili şahıslar hakkında birlikte suç duyurusunda bulunacağımızı söylediler.

Dünden Sayın Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım. Sonrasında ise TIP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim.

Değerli Halkım! Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, hemşerilerimizin teveccühü ve TİP dahil Hatay İttifakı bileşenlerinin tercihiyle çıktım.

Benim açımdan ne Hatay'ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti.

Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum. TIP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur.

TİP amblemi, Hatay İttifakını temsilen TİP'in talebiyle pusulaya konmuştur ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir.

Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki, yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler.

Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım.”

Çok Net Söylüyorum:

ADAYIM ve ÇEKİLMİYORUM! pic.twitter.com/JnK1PJsEP9 — Gökhan Zan (@GokhanZanResmi) March 17, 2024

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.

TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti.

"Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söylemişti.

Zan 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.

TEHDİT EDEN KİŞİLERİN İSMİNİ VERDİ

Kendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, şunları kaydetti:

“31.03.2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Turgay K. ile yaklaşık 1 yıl önce depremden sonra tanıştık. Turgay K. benim adaylık olma sürecim içerisinde bana destek olacağını söyleyip o sırada bana kumpas hazırlığı içerisindeydi. Turgay K., Mihal K. ile birlikte benim kullandığım telefon numaramı arayarak sürekli iletişim halinde olarak adaylık sürecinde destek olacaklarını her türlü yardımı yapacaklarını söylediler.

"5 MİLYON TL PARA İSTEDİLER"

Yaklaşık 2 hafta kadar önce de Turgay K. ve Mihal K. ile birlikte İskenderun’da buluştuk. Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay’ın, Mihal’i eskiden FETÖ’cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Benim zihinsel engelli kardeşim vardır. Ona da zarar vereceklerini adaylıktan çekilmezsem ona kötülük yapacaklarını söylediler. Bu şahıslar benden 5.000.000 TL tutarında ayrı para talep ettiler. Adaylıktan çekilmemem durumunda basına montaj ses kaydı vereceklerini söylediler.”

"LÜTFÜ SAVAŞI DESTEKLEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben korumam olmadığı için adaylık süreci içerisinde vatandaşlar ile iç içe bir şekilde seçim kampanyalarımı yürütüyorum. Bu sebeple seçim süreci içerisinde halk ile bulaşmalarda birkaç şahsın kucağıma adaylıktan çekilmem gerektiğini, Lütfü Savaş’ı desteklemem gerektiğini, adaylıktan çekilmezsem kötü olacağını söylediler.

"SİLAH GÖSTERİP, TEHDİT ETTİLER"

Ayrıca Turgay ile Mihal yaklaşık 1-2 hafta önce benim İskenderun’da bulunan ikametime seçim hakkında konuşma yapmak için geldiler. Burada aramızda konuştuk. Eve geldiklerinde üzerlerinde silahlar vardı. Silahı da bana açıkça gösterdiler ve beni tehdit ettiler. Bana kurgu ses kayıtları hazırladıklarını eğer 5.000.000 TL para vermezsem bunu yayınlayacaklarını, kendilerinin bizzat kurduklarını bana söyleyerek şantajda bulundular. Kuzeni olan Mihal’in FETÖ/PDY terör örgütüne mensup olduğundan bahisle beni tehdit ettiler. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın başdanışmanı olan Mehmet Güzel’in de bu işin içerisinde olduğunu, kendilerini onun yönlendirdiğini, onun vasıtasıyla geldiklerini söylediler.”

“SES KAYITLARI İLE ADAYLIK SÜRECİMİ SEKTEYE UĞRAYACAKLARINI SÖYLEDİLER”

Bu şahısların kendisini defalarca adaylıktan çekilmesi için tehdit ettiğini söyleyen Zan, “Benim kişisel verim olan ses kayıtlarımı da ele alarak kurgu ses kayıtları ile adaylık sürecimi sekteye uğratacaklarını söylediler. Bu olayların bir kısmına kardeşim olan Selahattin Zan da şahit olmuştur. Turgay isimli şahıs beni yabancı hat üzerinden ve WhatsApp isimli uygulama üzerinden aramıştır. Olaya ilişkin ekran kayıtlarını daha sonradan dosyaya sunacağım. Ben bu iki şahıstan beni tehdit ettikleri için, şantaj uyguları için, özel hayatımı ve kişisel verilerimi hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri için montaj yoluyla iftira attıkları için seçim haklarımı engelledikleri için ve diğer olaylardan dolayı şikayetçi ve davacıyım” dedi.

AVUKAT, YAYIN YASAĞI VE EL KOYMA İSTEDİ

Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.