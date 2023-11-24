Gökmen Karadağ TELE1’e veda etti

TELE1‘de ‘Açıkça’ programını sunan gazeteci Gökmen Karadağ kendi kararıyla kanala veda ettiğini duyurdu. Karadağ, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ve kanal çalışanlarına teşekkür etti.

TELE1 ekranlarında ‘Açıkça’ programını sunan deneyimli gazeteci Gökmen Karadağ, canlı yayında kendi kararıyla kanala veda etti.

Karadağ, dün akşamki canlı yayında aldığı kararı açıkladı. “Bu benim TELE1’deki son yayınım” diyen Karadağ, izleyiciye şöyle seslendi:

“Ayrılma kararı benden kaynaklı. Benim mesleki olarak durumlardan dolayı aldığım bir karar. Asla editöryal bir baskı, anlaşmazlık yok. Bunlar söz konusu da olmaz. Ben de bunları kabul eden bir televizyoncu değilim. Ne TELE1 bunu yapar ne de ben… Merdan Yanardağ’a, TELE1 emekçilerine ve sizlere teşekkür ediyorum.”

‘Açıkça’ programının Salim Şen’in sunumuyla yayına devam edeceği öğrenildi.