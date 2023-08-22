Göktaşı Heykeli’ni perdeleyen ATM kabini kaldırıldı

İstiklal Caddesi’ndeki Göktaşı Heykeli’nin önüne konulan ATM kabini, eleştirilen ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Cumhuriyet’in 50. yılı anısına 1973’te İstiklal Caddesi’ne konulan Göktaşı Heykeli’nin önündeki ATM kabini kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’ne 50 yıl önce konulan Göktaşı Heykeli, Türkiye’deki 12 paslanmaz çelik heykelden biri olma özelliğini taşıyor. Heykeltıraş Atilla Onaran tarafından uzay teması ile hazırlanan Göktaşı Heykeli’nin önüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ATM'ler için 3'lü kabin yerleştirilmişti.

Atlas Dergisi editörü Özlem Numanoğlu, 20 Ağustos’ta herumutortakarar.com’da yazdığı yazıda, Göktaşı Heykeli’ni perdelen ATM kabinine dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Son dönemde özellikle ‘Göktaşı’ akıl almaz bir hoyratlığa maruz kalıyor. Bu hoyratlığa da üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazan bir ATM istasyonu aracılık ediyor. 2022 yazında, ‘Göktaşı’nın önüne, İstiklal Caddesi’ne cephesini yarı yarıya kapatan bir ATM istasyonu yerleştirildi. Hatta buna dönük bazı eleştirel haberler de yayımlandı. ‘Yanlış yaptık, düzeltelim’ denileceği yerde, bu yaz ATM istasyonu heykelin caddeyle bağlantısını bütünüyle koparacak şekilde ‘Göktaşı’nın tam önüne çekildi. Artık tam karşıdan baktığınızda ‘Göktaşı’nı göremiyor, yanlardan baktığınızda bütünlüklü olarak algılayamıyorsunuz.

Biri bunu nasıl düşünür, öteki nasıl onaylar, diğeri nasıl uygular, bilemiyorum. Lakin bu kültür varlığına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediyesi, ‘Sorumluluk alanımızda değil’ diyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, Odakule’yi mesken edinmiş İstanbul Sanayi Odası’ndan ve ATM’de isimleri okunan bankalardan çıt çıkmıyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına doğru ‘Göktaşı’nın hal-i pür melali budur. İster inanın, ister inanmayın…”

Söz konusu yazı ve sosyal medyada oluşan tepkilerin ATM kabini bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şehircilik uzmanı Yaşar Adanalı, Göktaşı Heykeli’nin son halini X hesabından paylaştı.