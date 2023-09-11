Göktürk 2. Caz Müzik Festivali için geri sayım başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali 16-17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda ikinci kez gerçekleşecek

16-17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda ikinci kez gerçekleşecek olan Göktürk Caz Festivali için geri sayım başladı.

Fatih Erkoç'tan Taylan Erler Band'e, Solanch de la Rosa'dan Dilek Sert Erdoğan'a, Bike Fetullaeva'dan Golden Horn Brass'a cazın yıldızlarının yer alacağı festival 2 gün boyunca katılımcılara müzik şöleni yaşatacak.

Bilet ve rezervasyonun gerek olmadığı Göktürk 2. Caz Festivali, 16-17 Eylül tarihlerinde Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda müzikseverleri bekliyor.