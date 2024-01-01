Göl Gazinosu, Balmumu Heykel Müzesi olarak hayat bulacak

Kültürpark’taki Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Göl Gazinosu’nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent belleğinde önemli bir yere sahip Kültürpark’taki Ada ve Göl Gazinoları’nı aslına uygun olarak yeniliyor. Göl Gazinosu’nda devam eden çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binayı Balmumu Heykel Müzesi olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.

Göl Gazinosu’nun Kültürpark’ın simgelerinden biri olduğunu hatırlatan Soyer, “Göl Gazinosu’nu aslına uygun olarak yeniden yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü artık fiziki ömrünü tamamlamış bir noktadaydı. Çok hırpalanmış, çok yıpranmıştı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri gereği Göl Gazinosu’nun güçlendirmeye uygun olmadığına karar verildi. Kurul onaylı proje tarafımıza ulaştığında binayı devraldık. Binanın statik olarak güçlendirmeyi kaldırmayacağı raporlarda mevcuttu. Tamamen yıktık ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya kavuşmuş olacağız” dedi.

MART AYINDA TAMAMLANIYOR

İzmirlilerin çok mutlu olacakları, çok beğenecekleri bu yapıyı mart ayı sonuna kadar bitirmiş olacaklarını aktaran Soyer, “Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanılmasını planladık. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda iz bırakmış değerli kişilerin, başta rahmetli belediye başkanımız Dr. Behçet Uz’un balmumu heykelini bu müzede sergileyeceğiz. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne almış Sezen Aksu’dan Cem Karaca’ya, Barış Manço’dan Emel Sayın’a kadar pek çok sanatçının balmumu heykelleri burada olacak” diye konuştu.

Kaba inşaatının yüzde sekseninin tamamlandığı Göl Gazinosu, birebir özgün mimarisine uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırılacak. Proje yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan ve yaklaşık bin 300 metrekare de açık teraslardan oluşuyor. Ada Gazinosu’nda ise var olan eklentiler kaldırılarak temizlik çalışmaları yapıldı. Güçlendirme çalışmaları için hazırlık yapılıyor.

TÜRKİYE’NİN YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Geçmişi, dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz’un İzmir yangınında tahrip olan bölgeye uluslararası bir fuar alanı kurulması planına kadar uzanan Ada ve Göl gazinoları, İzmir’in kültür sanat tarihinde önemli bir yere sahip. Sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tarihsel mekânlar, birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı, bir dönemin belleğinde izler bıraktı. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi.

İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz gösterilere imza attı.