Gölcük, Ayder’e benzemesin

Haber Merkezi

Turizmin gözde üslerinden Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan 25 bungalov ve konuk evinin kullanıma açılması kararı tepki çekti.

Gölcük Platformu üyeleri düzenledikleri basın toplantısında Gölcüğün talan edileceği konusundaki endişeler dile getirildi. Bolu Belediyesi önünde yarın Saat 17'de düzenlenecek eyleme çağrı yapıldı. Platform adına yapılan açıklamayı TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin okudu.

Açıklamada "Mahkeme süreçleri tamamlanmadan, bilirkişi raporlarına ve 2 mahkeme kararına rağmen, ne yazık ki yeni yönetime gelen belediye meclisinin ilk işi Gölcük’teki yapılaşmanın ihale edilmesini gündeme almak olmuştur. Aceleniz nedir? Projeye karşı çıkan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın birdenbire buranın yapılaşmaya açılması için gayret göstermesi anlaşılır ve kabul edilebilir değildir" denildi.

Erol Perçin şunları söyledi: "Bilirkişi raporları yapılaşmayla doğaya zarar verileceğini ortaya koydu. Bizler biliyoruz ki; bu bir başlangıç olacak, 25 bungalov yetersiz kalacak sayı artarak devam edecek ve bir süre sonra Gölcük, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl gibi olacak. Gölcük halkındır talan edilemez."

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NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi, 2040 yılına kadar kiracı olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda 19 odalı idare ve konuk evi ile 25 bungalov için 19 Aralık 2017'de ihaleye çıktı. Yaşam savunucular yapılaşmanın engellenmesi için yargıya başvurdu. Süreç devam ederken binalar yapıldı ancak kullanıma açılmadı.