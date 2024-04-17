Gölcük Platformu'ndan "bungalov" tepkisi: Gölcük halkındır, talan edilemez!

Kentte yapılması planlanan "bungalov"lara tepki gösteren Gölcük Platformu, Gölcük’ün betonlaşmasına karşı Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Gölcük Platformu, yeni seçilen Bolu Belediye Meclisi'nin bilirkişi raporlarına ve tamamlanmayan mahkeme sürecine rağmen gündeme alınan "bungalov" projelerine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin basın duyurusunda, "Mahkeme süreçleri tamamlanmadan, bilirkişi raporlarına, 2 mahkeme kararına, bilim ve tekniğin tüm doğrularına rağmen, ne yazık ki yeni yönetime gelen Bolu belediye meclisinin ilk işi Gölcük’teki yapılaşmanın ihale edilmesini gündeme almak olmuştur" ifadelerine yer verilerek yarın Bolu Belediyesi önünde yapılacak basın açıklamasına çağrı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, bir avuç azınlığın yararı için Gölcük’ün betonlaşmasına ve doğal güzelliklerinin kaybolmasına doğamızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bizler biliyoruz ki; bu bir başlangıç olacak, 25 bungalov yetersiz kalacak sayı artarak devam edecek ve bir süre sonra Gölcük, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl gibi beton yığınına dönüşecek.

18 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de tüm Bolu halkını Bolu Belediyesi önünde düzenleyeceğimiz basın açıklamasında bir araya gelmeye Gölcük’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Gölcük Bolu’dur, Gölcük halkındır, talan edilemez!"