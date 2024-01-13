Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.



