Goldman'dan Türkiye için iddialı faiz tahmini: Hangi seviyeye inecek?

Goldman Sachs, Türkiye'de yüzde 45 seviyesine çıkarılan politika faizinin yıl sonuna kadar 20 puan düşüşle yüzde 25 seviyesine ineceğini öngördü. Goldman'ın tahmini ekonomistlerin en düşük tahmini olarak dikkat çekti.

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) keskin bir hamle ile parasal genişlemeye geçiş yapabileceğini ve faiz oranlarının yıl sonuna kadar 20 puan düşebileceğini tahmin etti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan rapora göre, enflasyonun üçüncü çeyrekten itibaren hızlı bir şekilde düşmesiyle, TCMB politika faizini yüzde 45'den yüzde 25'e düşürecek. Bu oran Bloomberg tarafından derlenen tahminler arasındaki en düşük tahmin olarak öne çıktı.

Bloomberg HT'nin aktardığı haber göre, Grafe ve Edizgil tarafından yazılan raporda" Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın erken olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

TCMB perşembe günü politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltmiş, gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığı mesajını vermişti.

Goldman'ın faiz indirimi beklentisi, TCMB'nin yüzde 36'lık enflasyon tahmininden daha iyimser bir enflasyon beklentisinin bulunduğuna işaret ediyor.