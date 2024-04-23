Gölge bakanlardan toplantıda sunum

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, A Takımı ile Genel Merkez’de bir araya geldi. MYK toplantısında, yeni dönemin yol haritası tartışıldı. Gölge bakanların alanlarında sunum yaptığı MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği görüşme de değerlendirildi. Bu kapsamda Özel, kurmaylarından görüşmenin gündemine yönelik öneriler topladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan CHP’de seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler MYK Toplantısı’nda da devam etti. Bu kapsamda MYK’nin gölge bakan üyeleri seçim sonuçları ve bunun kamuoyuna yansıması konusunda alanlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yaptı. CHP Lideri Özel, gölge bakanların değerlendirmelerini not aldı. Değerlendirmeler sırasında CHP’nin toplumun kanayan yaralarına yönelik tespitlerinin ve çalışmalarının seçim başarısında rol oynadığı görüşü öne çıktı.

BORÇ TABLOSU

Özel’in, CHP Genel Merkez personeli Ufuk Daştan’ın babası Hasan Daştan’ın cenazesine katıldığı için geç başladığı MYK Toplantısı’nda ayrıca Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmenin kapsamı da ele alındı. CHP Lideri Özel’in ilk etapta AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin içerisinde bulunduğu olumsuz mali tabloya dikkati çekmesi gerektiği bildirildi. Bu kapsamda, CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından 1 Nisan itibarıyla hazırlanmaya başlanan ve borç yükünü ortaya koyan çalışmalar görüşme sırasında masaya geleceği belirtildi.

ERDOĞAN'A UYARI

CHP kaynakları, Erdoğan'ın projeleri onaylamaması nedeniyle CHP idaresindeki belediyelerde hizmetlerin aksamasının da Erdoğan ile gerçekleştirilecek görüşmede gündeme geleceğini söyledi. Özel’in Erdoğan’a, “Projeleri engellemeyin. Hizmetlerin önüne geçmeyin” diyeceği öğrenildi.

Özel ile Erdoğan’ın görüşme yeri de gündeme geldi. Genel Merkez’in talebi Çankaya Köşkü ya da Meclis olurken reddi halinde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde de görüşülebileceği kaydedildi.