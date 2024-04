Gölgelerden yansıyanlar

Deniz Burak BAYRAK

Summart’ın misyonu ilk solosunu yapacak genç sanatçılara imkan sağlamak, onları hem seyirciyle hem de koleksiyonerlerle buluşturmak. Galeride sergisi devam eden Onur Kaymak da bu genç ve yetenekli sanatçılardan biri. Gölgemdeki Anı(t)lar adlı seçkisi onun son dönemde füzenle ürettiği işlerinden oluyor. Sergi konseptinin dört yıllık bir geçmişi var.

Onur Kaymak Belçika’da yaşayıp üreten bir sanatçı. Üretim pratiğinin merkezinde bozulmuş, unutulmuş, kıyıda köşede kalmış, kaybedilmiş nesneler var. Bunların kendisinde yarattığı imgeden yola çıkarak resim yapan Kaymak, bu nesnelerin öncesini ve sonrasını irdelemeyi seviyor; bir çeşit ‘akıbet sorgulama’ işine girişiyor.

Tenhadaki Sohbet

POLİTİK KİŞİLİK

Mekâna girince farklı boyutlarda üretilmiş birçok işle karşılaşıyoruz. İlk bakışta kara kalem çalışmalar olduğunu düşünüyoruz ama değil. Bütün işlerde yumuşak, kırılgan ve kâğıdın her yerinde aynı tonu vermenin oldukça güç olduğu füzen malzeme olarak kullanılmış. Sanatçıya “Neden füzen?” diye soruyoruz; Kaymak şöyle yanıt veriyor: “Füzen beni özgür hissettiriyor. Al, cebine koy ve dünyayı çiz.” Pratiklik sanatçı için çok önemli. Başka bir ülkede yaşadığı için her an taşınmaya hazır. Yağlı boya ise çok komplike bir üretim ve taşıma gerektiriyor.

“Biz sanatçılar imge üretiyoruz, bunu sorgulamayı çizimle yapıyoruz. Politik kişiliğim de işin içine girince başka meseleler açığa çıktı. Bizler slogan üretmiyoruz, belki bir değişimi tetikleyemeyiz ama güçten bağımsız bir şekilde kendi içimizde değişim yaratabiliriz” diyor Onur Kaymak.

Dormant

Gölgemdeki Anı(t)lar’da insan figürü yok, hepsi obje. Bu form, nesne ve mekânların temel özelliği hassas ve atıl olmaları. Her an yapıları değişecek gibi. Çizimlerde böyle bir kaygı var. Nostaljik birer fotoğraf gibi de görünüyorlar. Siyah beyaz oluş, mekân ve zamandan bağımsız kılıyor sanki resimleri. Formların çoğu çocukken gördüğü yerler, çocukluğunun gölgesi bunlardan yansıyanlar. Çizgisel bir hikâyeden ziyade anıların katmanlaşmasıyla bir araya gelen nesneler fikri uyanıyor baktıkça. Kaymak sanki bizim için hiç önemi olmayan nesne, anı ve anıtların kaydını yapıyor. Sergi 20 Nisan’a kadar açık.