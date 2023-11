GOMİDAS ilk kez İzmir ve Ankara seyircisiyle buluşuyor

Yolcu Tiyatro yapımı Gomidas, kasım ayında ilk kez İzmir ve Ankara seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gomidas, 5. Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri kapsamında 18 Kasım Cumartesi 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde ilk kez İzmir seyircisiyle buluşacak.

TAKSAV’ın düzenlediği 26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek olan Gomidas, 27 Kasım Pazartesi 20.00’de Çankaya Yılmaz Güney Sahnesinde seyirci karşısında olacak.

Avrupa turnelerinden önce İstanbul Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde, son oyunlarını aralık ayında oynayacak olan Gomidas’ın İngilizce üst yazılı İstanbul oyun tarihleri ise şöyle;

2 Aralık Cumartesi 20.30

3 Aralık Pazar 16.30

16 Aralık Cumartesi 20.30

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in süpervizörlüğünü ve yapımcılığını üstlendiği oyunda, Gomidas karakterine Fehmi Karaarslan hayat veriyor.

1929 yılında İstanbul'da kurulmuş olan ve 94 yıldır aralıksız olarak çalışmalarına devam eden Lusavoriç Korosu, Hagop Mamigonyan şefliğindeki 40 kişilik kadrosuyla oyun boyunca Gomidas Vartabed'in eserlerini seslendiriyor.

Etkinlik biletlerine mobilet.com’dan ulaşılabilir.

OYUN HAKKINDA

“Şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm, her hikayede beni buldum. Kendimin okulu oldum duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış, her insanın bir şarkısı.”

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi. Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.